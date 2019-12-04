“Земельні” протести на трасі Київ-Чоп пройшли без порушень – поліція

Під час перекриття міжнародної автотраси Київ-Чоп правопорушень не зафіксовано.

Про це повідомляє відділ комунікації Рівненської обласної поліції.

«Мирна акція громадян поблизу зупинки «П’ятигори» розпочалася о 14:30 та закінчилася о 15:30. Порушень публічної безпеки та порядку не допущено. Перед початком проведення акції поліцейські провели профілактичну бесіду, наголосивши її учасникам на дотриманні вимог чинного законодавства та недопущенні будь-яких правопорушень. У результаті перемовин із працівниками поліції діалогу, особи, рухалися пішохідним переходом, періодично звільняючи проїжджу частину та пропускаючи транспортні засоби», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що охорону публічної безпеки та порядку на місці забезпечували і працівники управління превентивної діяльності, поліцейські Рівненського районного відділення поліції та управління патрульної поліції.

Як повідомлялося, сьогодні, 4 грудня, у Рівненській області пройшла акція протесту проти відкриття в Україні ринку землі. Учасники акції перекрили трасу міжнародного значення Київ — Чоп.

Акція була мирною, охорону правопорядку здійснювала місцева поліція. Основний меседж організаторів акції - пропозиції чинної влади щодо запровадження ринку землі та зняття мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення неприйнятні для аграріїв.

Фото: rv.npu.gov.ua