У громаді на Дніпропетровщині придбали преси для пластику та паперу

У Святовасилівській ОТГ, що в Солонянському районі на Дніпропетровщині, обновка: придбано два преси для твердих побутових відходів - пластику та паперу. Завдяки цим механізмам у громаді не лише покращать екологічну ситуацію, а й зароблятимуть.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Святовасилівської ОТГ Віталій Стеценко.

«Наша громадська організація «Відродження - 2015» зайнялася написанням проєкту, а потім й отримала перемогу у проєкті CIZ «Покращення якості послуг в сфері управління відходами на муніципальному рівні в ОТГ Програми «U-LEАD з Європою». За рахунок донорських коштів нам вдалося придбати нове обладнання. Це два преси, один механічний, інший – гідравлічний», - розповів Стеценко.

Він додав, що тепер преси передадуть місцевому комунальному підприємству «Джерело-Промінь», яке й буде займатись збором та пресуванням твердих побутових відходів - пет-пляшок та паперу, виручені за це кошти поповнюватимуть бюджет ОТГ.

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Голова сподівається, що розташовані поряд з ОТГ Письмечівська та Березнуватівська сільські ради скористаються пропозицією їхньої громади і додаватимуть сировини для їхніх пресів.

Перелік послуг комунального підприємства Святовасилівської ОТГ незабаром ще збільшиться, бо завдяки Мінрегіону розраховують на придбання авто з механізмами для асенізації.

Як раніше повідомляло агентство, на Дніпропетровщині 14 ОТГ стали пілотними у проєкті «Покращення якості послуг у сфері управління побутовими відходами на муніципальному рівні в ОТГ» в рамках Програми «U-LEAD з Європою».

Програма«U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото з відкритих джерел