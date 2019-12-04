На Закарпатті 2019 рік назвали найуспішнішим з початку децентралізації

Експерти вважають, що нинішній, 2019, рік на Закарпатті став найуспішнішим з часу впровадження реформи децентралізації — через створення нових громад, прийняття Перспективного плану та активної підготовки до виборів в ОТГ у грудні.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив Юрій Лівак, радник з питань комунікації Закарпатського офісу Програми “U-LEAD з Європою”.

“2019 рік для впровадження реформи децентралізації на Закарпатті став найуспішнішим від самого початку впровадження зміни адмінтерустрою. Це очевидно. Достатньо лише сказати, що 22 грудня перші вибори пройдуть відразу в дев’яти ОТГ на Закарпатті, в той час, як за весь попередній період – з 2015-го до першої половини 2019 року – в області було створено всього 6 об’єднаних громад” - повідомив він.

Крім того, важливо відзначити те, що обласна рада прийняла Перспективний план формування спроможних об’єднаних територіальних громад області, додав радник.

“Ми нарешті позбулися цього сумнівного статусу єдиної області України без Перспективного плану,” - акцентував Лівак.

Також в області були досягнення й у самих громад - діючих та перспективних.

“Так, цього року вже відкрилися два ЦНАПи, створені за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». Перший – у місті Хуст, а другий – у Вільховецькій ОТГ. Наступного року буде відкрито ще майже два десятки ЦНАПів за сприяння Програми. Причому дві ОТГ – Баранинська та Полянська – отримали фінансування від Міністерства соціальної політики на будівництво приміщень, де будуть розташовані ЦНАПи,” - сказав Лівак.

Нині, зауважив радник, про ОТГ області можна сказати таке: їх мало, але всі дуже міцні, спроможні й прагнуть розвиватися.

“Що стосується наступного року, то він обіцяє бути дуже цікавим і важливим для остаточного впровадження реформи в регіоні. Поки що зарано прогнозувати, як все відбуватиметься. Нещодавно міністр розвитку громад і територій Альона Бабак повідомила в ефірі «Радіо Свобода», що період добровільного об’єднання триватиме до лютого 2020 року. Фактично, це означає, що у громад лишилося ще трохи часу зробити свій вибір самостійно. Наступного року пройдуть місцеві вибори. Логічно припустити, що вони відбудуться вже в єдиному адміністративно-територіальному устрої,” - зауважив Лівак.

З його слів, на Закарпатті наразі сподіваються на відповідальний підхід виборців громад, кандидатів у депутати та голови майбутніх ОТГ. Їхній вибір стане вкрай важливим, адже від нього великою мірою залежатиме успішність закарпатських ОТГ і регіону в цілому, наголошують у Закарпатському офісі.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: pershij.com.ua