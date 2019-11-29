«Карткою мукачівця» можуть скористатися жителі сіл тергромади

Жителі шести сіл Мукачівської ОТГ зможуть користуватися багатофункціональною електронною пластиковою «карткою мукачівця».

Про це повідомляють у Мукачівській міськраді.

“Жителі шести сіл Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади зможуть користуватися багатофункціональною електронною пластиковою «карткою мукачівця». Відповідне рішення схвалено на черговій сесії Мукачівської міської ради” - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, безконтактна картка дозволить жителям села Лавки, Павшино, Шенборн, Нижній Коропець, Нове Давидково та Дерцен користуватися проїздом в «зелених» маршрутках комунального підприємства «Громадський транспорт Мукачева».

Також на картку здійснюватиметься зарахування певної кількості пільгових поїздок на конкретний період часу для пільгових категорій населення, також жителі сіл зможуть придбати авансові поїздки за пільговими тарифами та отримувати інформацію стосовно кількості поїздок, що залишились до використання.

Завдяки багатофункціональній картці жителі сіл Мукачівської міської ОТГ зможуть користуватися й іншими громадськими послугами, купувати ліки в «Соціальній аптеці» зі знижкою, отримувати на картку соціальні виплати, в тому числі пенсії та заробітні плати, здійснювати платежі в торговельних мережах та онлайн, також власники картки отримують знижки на відвідування замку «Паланок» та Мукачівського драматичного театру.

Отримати картку жителі ОТГ зможуть безкоштовно.

Фото: facebook.com/mukachevo.rada