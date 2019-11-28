У п’яти районах Херсонщини ще не створили ОТГ

На Херсонщині зараз ще у 5 районах не створені об'єднані територіальні громади.

Про це на колегії облдержадміністрації у четвер, 28 листопада, заявив перший заступник голови ОДА Дмитро Бутрій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На жаль, 5 районів залишаються у нас поки не покриті ОТГ», - зазначив Бутрій.

За його словами, влада ставить завдання до кінця 2020 року завершити процес децентралізації.

Повністю покрита ОТГ територія Горностаївського району, від 99% до 50% заповнені ОТГ Чаплинський, Каланчацький, Іванівський, Голопристанський та Каховський райони. Ще 7 районів області мають покриття ОТГ до 49%.

Загалом з 2016 року ОТГ на розвиток своєї інфраструктури отримали понад 200 млн гривень субвенції з держбюджету.

На думку Бутрія, багато було втрачених можливостей. «Я думаю, така ж сума була просто втрачена тими громадами, що не спромоглися на цю реформу», - зазначив перший заступник голови ОДА.

Нині на території області вже створені 33 громади. Зараз 62,3% населення області – це мешканці спроможних територіальних громад. 27,3% - це жителі ОТГ і міст обласного значення, до яких приєдналися територіальні громади.

Як повідомляв Укрінформ, з травня 2018 року депутати облради не могли дійти згоди, щоб закрити «білі плями» на децентралізаційній карті області. І нарешті на позачерговій сесії 15 листопада 2019 року прийняли рішення «Про внесення змін до перспективного плану формування територій громад Херсонської області», що покриває територію області на 100%.

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