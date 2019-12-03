У Миколаєві запрацювала майстерня Святого Миколая

У Миколаєві відкрилась майстерня Святого Миколая.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

У Миколаєві відкрилась Майстерня Святого Миколая / Фото: mkrada.gov.ua

«У Миколаєві з'явилася нова майстерня, де господарюватиме Святий Миколай. Вона розташувалась в Корабельному районі, в будівлі, де знаходиться Миколаївське відділення Української академії лідерства. Це невипадкове сусідство, адже саме студенти УАЛу стали ідейними натхненниками такого незвичайного проєкту», - йдеться у повідомленні.

Під час відкриття студенти Української академії лідерства підготували костюмоване дійство, центральним персонажем якого стали Святий Миколай та його помічники.

У цій майстерні будуть створювати подарунки для дітей з особливими потребами та першокласників. Вона буде працювати до 8 грудня.