Українські тижні у Баварії завершилися різдвяним концертом "Піккардійської терції"

Тижні України у Баварії, які тривали з 10 жовтня, завершилися цими вихідними різдвяним концертом.

Про це повідомляє Генеральне консульство України в Мюнхені.

"Тридцятого листопада пройшов вечір пам'яті Василя Сліпака та всіх, хто віддав своє життя за Україну. 1 грудня в церкві Erlöserkirche відбувся різдвяний концерт "Піккардійської терції", який, власне, закрив "Тижні", - повідомляє диппредставництво.

Зокрема, у програмі вечора пам'яті баритона Паризької опери, який пішов добровольцем на війну на Донбасі та загинув від кулі російського снайпера, лунали композиції у виконанні Сергія Магери (Національна опера України), Зоряни Кушплер (Державна опера, Відень), Тараса Конощенка (Державна опера, Нюрнберг), Тараса Житинського, Фатіми Чергіндзії, парафіяльного хору "Покров" та багатьох інших. На концерті "Пісня, обірвана кулею" був присутнім брат загиблого героя Орест Сліпак.

Організатор концерту "Піккардійської терції" Степан Спєх ознайомив німецькомовну публіку з українськими традиціями Різдва, а "піккардійці" заспівали українських колядок. Прозвучали й світові різдвяні хіти у виконанні а капела музичного колективу зі Львова. А театралізований виступ дитячого колективу "Життя" зі Львова надав святу атмосфери різдвяного вертепу.

Концерти відбулися за підтримки Генерального консульства України в Мюнхені.

Як повідомляв Укрінформ, Тижні України в Баварії - 2019 тривали протягом жовтня-листопада. В їх рамках було організовано понад 30 заходів різнопланового спрямування: економічних, політичних, музичних, кінематографічних, літературно-мистецьких.

"Тижні" були започатковані торік Генеральним консульством України в Мюнхені разом з державною канцелярією Баварії. Цей системний формат презентації України в регіоні ставить на меті сприяти розбудові простору довіри та взаєморозуміння між українським та німецьким суспільствами, привернути увагу місцевої публіки до співпраці між Україною та Баварією, а також започатковувати спільні ініціативи.

Фото: Generalkonsulat der Ukraine in München у Facebook