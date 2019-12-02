Українська громада Лейпцига зібрала подарунки дітям, батьки яких загинули на Донбасі

Українці німецького міста Лейпциг зібрали подарунки для дітей, які втратили батьків під час російсько-української війни на сході України.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook активістка Оксана Макогон.

«1 грудня при церкві УГКЦ у Лейпцигу зібралися небайдужі помічники Святого Миколая громади міста, щоб запакувати подарунки для діток, у яких російсько-українська війна забрала батьків», - йдеться у дописі.

Кошти на подарунки збирали на різноманітних добродійних акціях. Це вже шоста за рахунком подібна акція громади, відлік яким розпочався у 2014 році.

Цьогоріч спільними зусиллями було підготовлено 101 подарунок для дітей захисників України зі Львова, Володимира-Волинського, Коломиї, Чорткова, Кам’янця-Подільського, Харкова, Житомирської області тощо.

У святковий обгортковий папір були запаковані светри, куртки, чобітки, кросівки, цікаві ігри для різного віку, альбоми, фарби для малювання, кольорові олівці та різноманітні солодощі.

Ззаначається, що попереду - підготовка допомоги іграшками та маленькими подарунками садочкам прифронтової зони у Луганській області.

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Фото: Oksana Mk у Facebook