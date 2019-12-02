Українська громада Лейпцига зібрала подарунки дітям, батьки яких загинули на Донбасі

Українська громада Лейпцига зібрала подарунки дітям, батьки яких загинули на Донбасі

Фото
Укрінформ
Українці німецького міста Лейпциг зібрали подарунки для дітей, які втратили батьків під час  російсько-української війни на сході України.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook активістка Оксана Макогон.

«1 грудня при церкві УГКЦ у Лейпцигу зібралися небайдужі помічники Святого Миколая громади міста, щоб запакувати подарунки для діток, у яких російсько-українська війна забрала батьків», - йдеться у дописі.

Кошти на подарунки збирали на різноманітних добродійних акціях. Це вже шоста за рахунком подібна акція громади, відлік яким розпочався у 2014 році.

Цьогоріч спільними зусиллями було підготовлено 101 подарунок для дітей захисників України зі Львова, Володимира-Волинського, Коломиї, Чорткова, Кам’янця-Подільського, Харкова, Житомирської області тощо.

У святковий обгортковий папір були запаковані светри, куртки, чобітки, кросівки, цікаві ігри для різного віку, альбоми, фарби для малювання, кольорові олівці та різноманітні солодощі.

Ззаначається, що попереду - підготовка допомоги іграшками та маленькими подарунками садочкам прифронтової зони у Луганській області.

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Фото: Oksana Mk у Facebook

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