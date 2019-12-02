Учасників наркосиндикату під керівництвом депутата ОТГ арештували
Про це у Facebook повідомила прессекретар Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Наталія Калиновська.
"Учасників синдикату наркоторговців суд відправив під варту. Разом з тим, надав їм можливість вийти під заставу - загальна сума якої понад 266 мільйонів гривень", - написала вона.
Калиновська уточнила, що організаторам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 20,7 млн грн застави, ще 13 учасникам - арешт із правом внесення 15 млн грн застави, ще трьом - також тримання під вартою, але із сумою застави - 10 млн грн.
Вона нагадала, що 26 листопада правоохоронці провели масштабну спецоперацію із затримання учасників та організаторів наркосиндикату, і було проведено майже 100 обшуків на території 6 областей.
Як повідомила 26 листопада прокурор Львівщини Ірина Діденко, поліція тоді затримала 19 учасників наркосиндикату, серед яких організаторів - двоє.
Діденко уточнила, що регіональні “філії” збуту наркотиків були на Київщині, Миколаївщині, Харківщині, Львівщині та Дніпропетровщині; зафіксована діяльність наркодилерів і за межами України.
Три лабораторії були у Львівській області та дві на Черкащині - виготовляли психотропні речовини.