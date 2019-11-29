Миколаївські депутати не змогли відправити голову облради у відставку

У Миколаєві депутати обласної ради, які понад три години засідали за закритими дверима, відмовилися проводити сесію і розглядати питання відставки голови облради Вікторії Москаленко.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Оскільки прийняті рішення поза межами сесійної зали обласної ради можуть бути оскаржені в суді, депутати вирішили відмовитися проводити сесію. Як ви знаєте, сесійна зала закрита, ми туди потрапити не можемо, а Москаленко так і не прийшла, тому ми вирішили розійтися, хоча прочекали її три години», - сказала журналістам депутат обласної ради Тетяна Демченко.

Вона також наголосила, що якщо і надалі не вдасться вирішити питання відставки голови облради, то потрібно проводити перезавантаження всієї обласної ради. Тому що в даному вигляді вона непрацездатна.

Зазначимо, що 29 листопада частина депутатів зібралася на закрите засідання в одному з приміщень ОДА, оскільки сесійна зала була закрита. До них кілька разів заходив голова ОДА Олександр Стаднік та його заступник, проте ні представників громадськості, ні ЗМІ туди не пустили. Під дверима виникла суперечка. На місце було викликано поліцію, але та нічим не допомогла, а лише прийняла заяву від активістів про те, що невідомі перешкоджають їм зайти до приміщення, де засідають депутати. А це незаконно, бо йдеться про громадську установу.

Голова ОДА також відмовився коментувати свою присутність серед депутатів і порадив журналістам «не заважати йому працювати».

Як уже повідомляв Укрінформ, у Миколаєві депутати зламали двері у сесійну залу обласної ради і винесли звідти кабінку для голосування. Нині зал забарикадований, там чергують правоохоронці і нікого туди не пускають.

Раніше голова Миколаївської обласної ради заявила, що проти неї відбуваються незаконні дії, спрямовані на відсторонення її від посади. Частина депутатів з так званої «групи Стадніка» (голови ОДА – ред.) вирішили проводити сесію без її участі, щоб розглянути питання зняття її з посади.

У свою чергу, активісти, серед яких відомі у Миколаєві волонтери та учасники АТО, фактично зірвали проведення сесії 26 листопада, вимагаючи не розглядати питання зняття з посади голови облради Москаленко. Вони також зустрілися з головою облдержадміністрації Олександром Стадніком і вимагали у нього припинити тиснути на депутатів, щоб ті проголосували за зняття Москаленко з посади. Адже в останні дні низка депутатів публічно заявляли, що на них з боку ОДА у цьому питанні чиниться тиск.

Наступна сесія обласної ради була запланована на 3 грудня. Проте 28 листопада група депутатів зібрала необхідну кількість підписів і поставила голову облради перед вимогою провести засідання 29 листопада.

Фото: nikcenter.org