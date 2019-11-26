Голова Миколаївської облради каже, що депутати вже сім разів намагалися її відсторонити

Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко заявила, що в раді відбуваються незаконні дії, спрямовані на відсторонення її від від посади, і це вже сьома спроба.

При цьому нікого не цікавлять питання життєдіяльності області, які винесені на розгляд сьогоднішньої сесії.

Так Москаленко прокоментувала журналістам події на сесії облради 26 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні у сесійній залі Миколаївської обласної ради відбувається не що інше, як шабаш. Вже сьомий раз мене намагаються відсторонити від посади. Я не тримаюся за це крісло, але те, що відбувається у залі, незаконно. Я оголосила перерву, бо з поліції повідомили, що приміщення заміноване. Мені стало зле, викликали "швидку". Натомість частина депутатів з так званої «групи Стадніка» (голова Миколаївської ОДА Олександр Стаднік - ред.) вирішили проводити сесію без мене, лише щоб розглянути одне питання – зняти мене з посади», - сказала Москаленко.

Вона також зауважила, що сьогодні депутати повинні були вирішити деякі важливі бюджетні питання, що стосуються життєдіяльності області. Але, за її словами, багатьом це не потрібно.

Варто зауважити, що після спроби провести сесію без голови облради, спробу фактично зірвали активісти і волонтери, зараз у роботі ради оголошено перерву. Чимала група депутатів – приблизно половина зібралася в окремому приміщенні і проводять закрите засідання. Журналістів на нього не пустили. Сказали, що хочуть обговорити ситуацію, яка склалася, без стороннього погляду.

Наразі Москаленко прийшла до зали і зачитала депутатам повідомлення про те, що сесія переноситься на 3 грудня, оскільки багато депутатів розійшлося. Проте її заступник Андрій Кротов наголосив, що вони будуть продовжувати працювати і без голови.

Як раніше повідомляв Укрінформ, активісти, серед яких відомі у Миколаєві волонтери та учасники АТО, прийшли на сесію обласної ради з вимогою не розглядати питання зняття з посади голови облради Вікторії Москаленко. Вони також зустрілися з головою облдержадміністрації Олександром Стадніком і вимагали припинити тиснути на депутатів, щоб ті проголосували за зняття Москаленко з посади. Адже останні тижні низка депутатів публічно заявляли, що на них з боку ОДА у цьому питанні чиниться тиск.

Нового голову Миколаївської облдержадміністрації, колишнього київського податківця Олександра Стадніка представили в області 19 вересня. Представляв його помічник Президента України Андрій Єрмак.

Фото: nikcenter.org