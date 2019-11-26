У Миколаївській облраді - скандал: депутати виганяють із зали активістів

Активісти, серед яких відомі волонтери та учасники бойових дій на сході України, прийшли на сесію Миколаївської обласної ради з вимогою не розглядати питання щодо зняття з посади голови облради Вікторії Москаленко.

Вони кричали «Ганьба» і співали гімн України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ви не маєте право знімати з посади голову облради Вікторію Москаленко, це не законно, вона патріот, багато зробила для області», - говорили активісти.

У залі зчинився скандал. Деякі депутати встали зі своїх місць і в грубій формі почали вимагати від активістів, серед яких були добре відомі у Миколаєві волонтери та учасники АТО, покинути залу.

Варто зауважити, що сесію депутати розпочали без присутності голови облради Москаленко. Понад дві години тому в поліцію подзвонив анонім і сказав, що зала облради замінована. Москаленко оголосила перерву і досі у залі не зявилася.

Натомість її опоненти вирішили проводити сесію без неї, хоча у залі не працювала електронна система голосування. Вони реєструвалися картками. Всього було зареєстровано 33 депутати – мінімальна кількість для початку роботи сесії.

Наразі з'явилося повідомлення, що Москаленко стало зле, і їй начебто викликали "швидку".

Активісти зустрілися також з головою облдержадміністрації Олександром Стадніком і вимагали у нього припинити тиснути на депутатів, щоб ті проголосували за зняття Москаленко з посади. Розмова вийшла емоційною. Адже останні тижні низка депутатів облради публічно заявляли, що на них збоку ОДА у цьому питанні чиниться тиск.

Фото: vlasno.info.