У Миколаєві “мінери” зірвали засідання облради

У Миколаєві надійшло анонімне повідомлення до поліції про замінування приміщення обласної ради. Через що на сесії облради оголосили перерву.

Про це повідомила голова обласної ради Вікторія Москаленко з трибуни сесії, яка мала відбутися 26 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До поліції надійшло повідомлення про замінування приміщення обласної ради, тому я оголошую перерву", - сказала Москаленко.

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Варто зауважити, що сьогодні на сесії повинні були розглядати кадрові питання. У тому числі і про можливу відставку голови облради.