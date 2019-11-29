На Дніпропетровщині виявили факт забруднення земель відходами молокозаводу

На Дніпропетровщині виявлено факт забруднення земель відходами молокозаводу.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

«Дніпродзержинською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно власника сільськогосподарського виробничого комплексу за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239 КК України (забруднення земель відходами, шкідливими для життя та здоров’я людей та довкілля внаслідок порушення спеціальних правил)», - йдеться в повідомленні.

Як виявилось, займаючись переробкою молока для подальшої оптової торгівлі молочними продуктами, власник виробничого комплексу без відповідних дозволів умисно тривалий час зливав стічні води від переробки продуктів до стічної ями, розташованої за територією виробничих приміщень.

«Таким чином, посадовець допустив потрапляння стічних вод до ґрунту та забруднення земельних ділянок, які знаходиться поблизу житлових будинків, створивши небезпеку для навколишнього природного середовища», - зауважили в прокуратурі.

Наразі йому повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення. Досудове розслідування триває.