У лікарні в смт Романів на Житомирщині від ускладнення вірусної інфекції померла 9-річна дівчинка, яку вранці туди привіз батько.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіли у відділі комунікації поліції Житомирської області.

«До Романівського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про смерть 9-річної дівчинки у реанімаційному відділенні. За попередньою інформацією, в дитини діагностували токсичну енцефалопатію, ускладнення від вірусної інфекції», - розповіли в поліції.

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Зазначається, що дівчинку через погіршення здоров’я вранці до лікарні привіз її батько.

Наразі правоохоронці проводять відповідні перевірки, а остаточну причину смерті дитини встановить судово-медична експертиза.