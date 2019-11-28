На півночі Китаю підтвердили четвертий випадок легеневої чуми

У китайській Внутрішній Монголії було офіційно підтверджено вже четвертий випадок захворювання людини на легеневу чуму.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на опубліковану в четвер заяву місцевого департаменту охорони здоров'я.

«Влада автономного району Внутрішня Монголія на півночі Китаю підтвердила четвертий випадок зараження людини легеневою чумою. Такий діагноз поставили пастуху в лікарні повіту Сицзиван», - йдеться у повідомленні.

Наразі хворий перебуває у стабільному стані та отримує лікування. Ще 4 людини з підозрою на легеневу чуму ізольовані та перебувають зараз під наглядом лікарів.

Як відомо, легенева чума передається людям від тварин (переважно гризунів) через укуси бліх і призводить до бубонної форми інфекції. Можливі випадки інфікування від людини при особистих контактах. Це захворювання лікується антибактеріальними засобами, для профілактики проводиться вакцинація. Всього з 2008 по 2018 рік у Китаї було зареєстровано 26 випадків зараження чумою і 11 пов'язаних з нею смертей.