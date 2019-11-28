У Чернігівській тергромаді відкрили новий центр адмінпослуг

У Чернігівській ОТГ Запорізької області відкрили Центр надання адміністративних послуг, створений за сприяння Програми «U-LEAD з Європою».

В урочистостях з нагоди відкриття взяли участь керівник команди в Україні Програми «U-LEAD з Європою» Юлія Івахніна, директор проєкту «Підтримка територіальних громад України у зв’язку зі збільшенням кількості ВПО» Майк Маттес, голова Чернігівської ОТГ Віталій Манич, керівник апарату облдержадміністрації Зінаїда Бойко, повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.

«Новий ЦНАП було створено завдяки спільній роботі місцевої та обласної влади, а також іноземних партнерів. Дуже важливо, що центри надання адмінпослуг відкриваються не тільки в районах, а й у громадах. Чернігівці є лідерами в кількох напрямках − ви першими об’єдналися у форматі «один район − одна громада». Ваша ОТГ є найбільшою за площею та кількістю населення. Тож відповідно саме Чернігівський ЦНАП є одним з найбільших в області», − зазначила Бойко.

У залі Чернігівського ЦНАПу облаштовано 11 робочих місць, забезпечено належне функціонування інтернет-зв’язку. Вхід до приміщення обладнали пандусом, обладнали туалетну кімнату для осіб з обмеженими фізичними можливостями, створили куточок для дітей та догляду за немовлятами.

Для забезпечення доступу населення до якісних адміністративних послуг, створення комфортних та зручних умов для жителів громади було проведено реконструкцію частини адміністративного приміщення загальною площею 227,42 м². На роботи з реконструкції та капітального ремонту використано понад 1,2 мільйона гривень коштів бюджету ОТГ та 700 тисяч гривень, які були виділені з обласного бюджету за програмою сприяння виконання депутатських повноважень.

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Крім того, зали очікування та прийому заявників облаштовані меблями, а також комп’ютерною технікою на суму 444 720 гривень. Завдяки програмі «U-LEAD з Європою» було проведено навчання персоналу. Вручення сертифікатів про підтвердження навчання з підвищення кваліфікації у сфері надання адміністративних послуг відбулося під час урочистого відкриття ЦНАПу.

Партнери програми GIZ забезпечили ЦНАП мобільною валізою на суму 56 тисяч гривень.

Фото: zoda.gov.ua