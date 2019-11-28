ОАСК просять визнати протиправним втручання Інституту нацпам’яті у перейменування в Харкові

Харківська міська рада пішла судом на Український інститут національної пам`яті і вимагає не втручатися в її дії щодо найменування чи перейменувань у Харкові.

Про це стало відомо з Ухвали Окружного адміністративного суду м. Києва про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

«Визнати протиправним втручання Українського інституту національної пам`яті у здійснення Харківською міською радою, Харківським міським головою, виконавчими органами та посадовими особами Харківської міської ради функцій і повноважень, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про присвоєння юридичним особам та об`єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат. назв і дат історичних подій», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», іншими законами, щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста Харкова», - йдеться у позовній заяві.

Міськрада вимагає «зобов`язати Український інститут національної пам`яті утриматися від втручання» у роботу мера, виконавчих органів, повноваження яких визначені певними законами.

Суд дійшов висновку, що ця адміністративна справа буде розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін і проведенням судового засідання.

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Розгляд по суті призначили на 9 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, 5 вересня Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позовні вимоги ряду громадських організацій і громадян, у тому числі депутатів Харківської міськради та Харківської обласної ради, та визнав протиправним і скасував рішення міськради від 19 червня 2019 року, яким проспекту Григоренка повернули назву проспекту Маршала Жукова.

10 вересня Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив у мережі, що оскаржуватиме рішення суду про заборону повернення назви Маршала Жукова проспекту Григоренка.

8 листопада Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу міськради на рішення про незаконність перейменування проспекту Григоренка на Маршала Жукова.

Інститут національної пам'яті ще влітку заявив, що особа Жукова підпадає під закон про декомунізацію.