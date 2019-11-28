У Чернігові відкрилася "космічна" виставка

У Чернігові відкрилася унікальна виставка астрономічних предметів із колекції київського популяризатора астрономії, космонавтики, археології та палеонтології, співробітника Національного науково-природничого музею НАН України Юрія Шевела.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив учений секретар Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" Сергій Черняков.

"Це - перший виїзд Юрія Шевела із колекцією з Києва в інше місто. До нас він привіз лише її частину - близько 250 предметів, і ця виставка уже має свій успіх", - розповів Черняков.

Виставка астрономічних предметів із колекції Юрія Шевела у Чернігові / Фото: Facebook

За його словами, колекціонувати предмети, пов’язані з космосом, Шевел почав ще в 12-річному віці. Щось купував, щось рятував від здачі на металобрухт, щось знаходив на смітнику чи деінде. Водночас цікавився призначенням цих предметів, учився ними користуватись.

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Виставку в Чернігові, названу "Погляд у Всесвіт", колекціонер присвятив історії астрономії. В експозиції - телескопи, сонячні годинники, оптичні та вимірювальні прилади, якими астрономи користувалися три століття тому, глобуси, книги, раритетні географічні та зоряні карти ХVIII - початку ХХ століть, раритетна колекція поштових листівок (від міфології до обсерваторій), а також колекція зразків метеоритів, тектитів (так званих місячних каменів) і імпактитів (зміненої в результаті удару й вибуху метеорита гірської породи).

Відкрили виставку в приміщенні колегіуму заповідника на Валу. Працюватиме вона 2 місяці.