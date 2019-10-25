NASA запустить міжпланетну станцію Lucy з вивчення астероїдів

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (NASA) схвалило проект міжпланетної станції Lucy з вивчення астероїдів.

Про це повідомляє портал Naked Science.

"Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США погодило і схвалило проект міжпланетної станції Lucy, яка має вирушити в першу космічну місію з вивчення троянських астероїдів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає портал, якщо все піде за планом, то міжпланетна станція вже в жовтні 2021 року буде запущена до троянських астероїдів навколо Юпітера - групи небесних тіл, які розташовані близько точок Лагранжа L4 і L5.

Сам політ триватиме 12 років.

Зазначається, що будівництвом апарату Lucy займеться американська корпорація Lockheed Martin, а фахівці Центру космічних польотів ім. Годдарда, Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Хопкінса та Університету штату Арізона створять додаткове обладнання.