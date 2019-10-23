Озонова діра скоротилася до мінімальних розмірів — NASA

Озонова діра над Південним полюсом планети зменшилася до рекордного рівня з моменту її виявлення майже 40 років тому.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на вченого NASA Пола Ньюмана.

"Озонова діра над Південним полюсом планети зменшилася до рекордного рівня з того часу, як вона була вперше виявлена у 1980-х", - йдеться у повідомленні.

В аерокосмічному агентстві заявили, що нині середній розмір діри у захисному озоновому шарі Землі становить 9,3 мільйона квадратних кілометрів, тоді як зазвичай наприкінці вересня - початку жовтня вона розростається до 20,7 мільйона квадратних кілометрів.

Читайте також: Озонова діра над Антарктидою зменшилася до рекордного рівня за останні 30 років

За словами Ньюмана, це означає, що півкуля покривається більш значним обсягом озону, і рівень ультрафіолетового випромінювання на поверхні зменшується.

Як відомо, озон у стратосфері поглинає частину шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця, яке може викликати рак шкіри, катаракту, пригнічувати імунну систему і завдавати шкоди рослинам.

Однак вчені NASA вважають найбільш вірогідною причиною скорочення озонової діри не останні зусилля людства щодо зниження викидів, а зміни погоди.