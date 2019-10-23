Озонова діра скоротилася до мінімальних розмірів — NASA
Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на вченого NASA Пола Ньюмана.
"Озонова діра над Південним полюсом планети зменшилася до рекордного рівня з того часу, як вона була вперше виявлена у 1980-х", - йдеться у повідомленні.
В аерокосмічному агентстві заявили, що нині середній розмір діри у захисному озоновому шарі Землі становить 9,3 мільйона квадратних кілометрів, тоді як зазвичай наприкінці вересня - початку жовтня вона розростається до 20,7 мільйона квадратних кілометрів.
За словами Ньюмана, це означає, що півкуля покривається більш значним обсягом озону, і рівень ультрафіолетового випромінювання на поверхні зменшується.
Як відомо, озон у стратосфері поглинає частину шкідливого ультрафіолетового випромінювання Сонця, яке може викликати рак шкіри, катаракту, пригнічувати імунну систему і завдавати шкоди рослинам.
Однак вчені NASA вважають найбільш вірогідною причиною скорочення озонової діри не останні зусилля людства щодо зниження викидів, а зміни погоди.