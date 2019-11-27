Прем'єр скасував анонсовану поїздку на Одещину

Голова уряду України Олексій Гончарук вирішив скасувати робочу поїздку до Одеської області, заплановану на 28 листопада.

Про це повідомив Укрінформу сьогодні ввечері речник голови Одеської облдержадміністрації Денис Соколов.

"Нам повідомили у Кабміні, що Прем'єр-міністр України скасував намічену на 28 листопада робочу поїздку до Одеської області", - сказав Соколов.

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Як повідомляв Укрінформ з посиланням на пресслужбу Одеської ОДА, голова уряду планував ознайомитися з ходом реконструкції моста через Хаджибейський лиман на 445-у кілометрі автотраси М-05 "Київ-Одеса". Цей об'єкт є складовою частиною проєкту транснаціонального транспортного коридору GO Highway.