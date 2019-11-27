Гончарук збирається на Одещину

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук здійснить 28 листопада робочу поїздку до Одеської області.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі Одеської облдержадміністрації.

"Голова уряду ознайомиться з ходом реконструкції моста через Хаджибейський лиман на 445-у кілометрі автотраси М-05 "Київ-Одеса", - зазначили в ОДА.

Прем'єр-міністр заслухає звіт виконувача обов'язків керівника Служби автомобільних доріг в Одеській області Сергія Лещенка та його заступника Дмитра Рибалка про стан реконструкції моста.

Планується пресбрифінг голови уряду.

Варто зазначити, що в липні Укравтодор заявив про намір завершити реконструкцію моста через Хаджибейський лиман на трасі "Київ-Одеса" до кінця цього року.

Раніше Європейський інвестиційний банк погодився надати кредит Державному агентству автомобільних доріг України на ремонт траси "Київ-Одеса".

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Між Службою автомобільних доріг в Одеській області та компанією-підрядником підписано договір на виконання робіт з капітального ремонту мосту через Хаджибейський лиман, який є складовою частиною проєкту транснаціонального транспортного коридору GO Highway. У межах цього масштабного проєкту планується з'єднати українські чорноморські порти у Миколаєві та Одесі з польським у Гданську на Балтійському морі. Роботи на об'єкті протягом тривалого часу були заморожені.