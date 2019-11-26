Гончарук оголосив тендер на будівництво мосту в Запоріжжі

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив тендер на визначення підрядної організації для будівництва мосту через Дніпро у Запоріжжі та наголосив, що будівництво самого мосту може стартувати вже на початку наступного року.

Про це йдеться у дописі на Facebook-сторінці прем'єра.

"Три тижні тому був у Запоріжжі, де поставив завдання підготувати та оголосити тендер на добудову всім відомого мосту. Так от, щойно тендер оголосили. А вже на початку наступного року почнемо будівництво", - йдеться у повідомленні.

За словами Гончарука, міст має розв'язати гостру транспортну проблему у Запоріжжі, що накопичувалася у місті роками.

Після визначення переможця розпочнеться будівництво першої черги об’єкту, яку планується повністю завершити за декілька років.

"Першу частину об‘єкту Укравтодор має завершити вже за 2 роки! Туди входить будівництво 21 штучної споруди, в тому числі двох мостів через Дніпро із виїздами на Прибережну магістраль та проспект Соборний. Ця частина будівництва відкриє проїзд з Правобережної частини міста через Дніпро та острова Хортиця по трьох смугах руху з виїздом на Прибережну магістраль та вул. Тюленіна. Це вже суттєво розвантажить рух в місті!", - наголосив

Гончарук переконаний, що міжнародний тендер — це можливість провести його прозоро та ефективно.

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Нагадаємо: під час представлення нового керівника "Укравтодору" Олександра Кубракова, Глава Уряду одним із найважливіших проєктів назвав будівництво запорізького мосту.