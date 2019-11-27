Садовий задешево продав землю, що не належала місту — прокурори САП

Мер Львова Андрій Садовий не мав повноважень продавати земельну ділянку для побудови індустріального парку, оскільки вона знаходиться за межами міста.

Про це зазначила у ході судового засідання з обрання Садовому запобіжного заходу прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Ярова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У матеріалах кримінального провадження є переписка між Департаментом містобудування Львівської міської ради та Рава-Руською міською радою про звернення останньої щодо погодження та зміни меж Львова з селом Рясне. Це говорить, що Садовий розумів: на момент оголошення земельної ділянки як обраної для розташування індустріального парку вона не належала Львівській міській раді”, - сказала вона.

За словами прокурора, цю тезу підтверджують і висновки судово-економічної і судово-оціночної експертиз, також висновки аудиторів Державної аудиторської служби.

У свою чергу прокурор САП Вадим Сидоренко зазначив, що земельна ділянка під будівництво індустріального парку була продана за заниженою вартістю.

Так, ухвалою Львівської міської ради від 25 грудня 2014 року вартість квадратного метра землі було затверджена у розмірі 423,1 грн.

За умови продажу земельної ділянки площею 23, 49 га її вартість мала становити 99 млн грн, однак ділянка була продана за 52 млн грн, наголосив прокурор.

У САП вважають, що унаслідок продажу земельної ділянки бюджетам різних рівнів було завдано збитків на 93 млн 510 тис. грн.

Також прокурор зазначив, що підприємство, яке купило ділянку, створене за участі іноземного суб’єкта, а тому продаж землі мав відбутися за погодженням з Кабінетом міністрів.

Прокурор попросив суд застосувати до Садового запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 50 млн грн, а також зобов’язати його утриматися від спілкування зі свідками, здати на зберігання закордонний паспорт і з’являтися до слідчого за першою вимогою.

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Водночас на судове засідання прибули колишні депутати Олег Березюк, Тетяна Острікова і мер Києва Віталій Кличко, які висловили клопотання про взяття Садового на поруки.

Як повідомлялося, САП вручила Садовому підозру у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році землі для будівництва індустріального парку на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області.

Зазначається, що у 2015 році до правоохоронних органів звернулись понад 60 громадян із заявами про незаконне відчуження належної їм землі.

Під час розслідування цих фактів було встановлено та підтверджено висновками експертів і спеціалістів, що дійсно понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міської ради в порушення вимог чинного законодавства без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості.

Крім того, з’ясувалося, що продана земельна ділянка взагалі не належить територіальній громаді міста Львова, а фактично належить до земель Рясне-Руської сільської ради Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.