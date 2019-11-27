Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Садовому

Вищий антикорупційний суд розпочав обирати запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У залі суду присутній Садовий, його дружина Катерина, адвокати й колишні народні депутати Оксана Сироїд, Олег Березюк і Тетяна Острікова. Вони повідомили, що мають намір клопотати у суді про те, щоб мера Львова віддали їм на поруки.

Також під судом на вулиці Хрещатик зібралися прихильники й противники мера Садового. Підтримати Садового, серед інших, прийшов столичний голова Віталій Кличко.

Порядок забезпечують нацгвардійці й поліцейські.

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Як повідомлялося, САП 21 листопада вручила Садовому підозру у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році землі для будівництва індустріального парку в Рясному Львівської області.

У прокуратурі заявляли, що клопотатимуть у суді про обрання Садовому запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 50 млн грн.