Антикорупційний суд обирає запобіжний захід Садовому
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
У залі суду присутній Садовий, його дружина Катерина, адвокати й колишні народні депутати Оксана Сироїд, Олег Березюк і Тетяна Острікова. Вони повідомили, що мають намір клопотати у суді про те, щоб мера Львова віддали їм на поруки.
Також під судом на вулиці Хрещатик зібралися прихильники й противники мера Садового. Підтримати Садового, серед інших, прийшов столичний голова Віталій Кличко.
Порядок забезпечують нацгвардійці й поліцейські.
Як повідомлялося, САП 21 листопада вручила Садовому підозру у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році землі для будівництва індустріального парку в Рясному Львівської області.
У прокуратурі заявляли, що клопотатимуть у суді про обрання Садовому запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 50 млн грн.