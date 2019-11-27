Кличко заявив, що готовий взяти Садового на поруки

Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що готовий взяти мера Львова Андрія Садового на поруки.

Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Прийшов на судове засідання до Андрія Садового. Звертаюся до суду з клопотанням про взяття мера Львова на поруки", - написав Кличко.

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Як повідомлялось, Вищий антикорупційний суд у середу, 27 листопада, розпочав обирати запобіжний захід меру Львова Андрію Садовому.

У залі суду присутній Садовий, його дружина Катерина, адвокати і колишні народні депутати Оксана Сироїд, Олег Березюк і Тетяна Острікова. Вони повідомили, що мають намір клопотати у суді про те, щоб мера Львова віддали їм на поруки.

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САП 21 листопада вручила Садовому підозру у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році землі для будівництва індустріального парку в Рясному Львівської області.

У прокуратурі заявляли, що клопотатимуть у суді про обрання Садовому запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 50 млн грн.

Фото: facebook.com/merkieva