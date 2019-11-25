Сироїд готова взяти Садового на поруки

Сироїд готова взяти Садового на поруки

Укрінформ
Лідерка партії "Самопоміч", колишня віцеспікерка Верховної ради Оксана Сироїд готова взяти на особисті поруки мера міста Львова Андрія Садового, якого підозрюють у зловживанні владою.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“27 листопада о 12.15 хвилин Вищий антикорупційний суд буде розглядати справу про обрання запобіжного заходу міському голові Львова Андрію Садовому. Справа є необґрунтованою. В кращому випадку це провадження може виявитися провокацією. А в гіршому — політичним переслідуванням. Не з того міста почали корупцію шукати... Підготувала письмове зобов'язання про взяття Андрія Садового на особисту поруку”, — зазначила політик.

Як повідомляв Укрінформ, САП вручила Садовому підозру у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році землі для будівництва індустріального парку в Рясному Львівської області.

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У коментарі Укрінформу прессекретар САП Ольга Постолюк сказала, що прокурори клопотатимуть у суді про запобіжний захід для міського голови Львова у вигляді застави в розмірі 50 млн грн.

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