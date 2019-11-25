Сироїд готова взяти Садового на поруки

Лідерка партії "Самопоміч", колишня віцеспікерка Верховної ради Оксана Сироїд готова взяти на особисті поруки мера міста Львова Андрія Садового, якого підозрюють у зловживанні владою.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

“27 листопада о 12.15 хвилин Вищий антикорупційний суд буде розглядати справу про обрання запобіжного заходу міському голові Львова Андрію Садовому. Справа є необґрунтованою. В кращому випадку це провадження може виявитися провокацією. А в гіршому — політичним переслідуванням. Не з того міста почали корупцію шукати... Підготувала письмове зобов'язання про взяття Андрія Садового на особисту поруку”, — зазначила політик.

Як повідомляв Укрінформ, САП вручила Садовому підозру у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році землі для будівництва індустріального парку в Рясному Львівської області.

У коментарі Укрінформу прессекретар САП Ольга Постолюк сказала, що прокурори клопотатимуть у суді про запобіжний захід для міського голови Львова у вигляді застави в розмірі 50 млн грн.