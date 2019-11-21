САП проситиме 50 мільйонів застави для Садового
Укрінформ
Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопотатиме у суді обрати для мера Львова Андрія Садового запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 млн грн.
Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар відомства Ольга Посталюк.
“Будемо просити заставу у розмірі 50 млн грн”, - сказала вона, відповідаючи на запитання щодо запобіжного заходу меру Львова.
Як повідомлялося, САП вручила підозру міському голові Львова Садовому у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році землі для будівництва індустріального парку в Рясному Львівської області.