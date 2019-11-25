Голова Львівської облради назвав головний мінус "справи Садового"

Головний мінус "справи Садового" в тому, що Львів залишається без технопарку.

Так голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин прокоментував кореспонденту Укрінформу ситуацію з кримінальним провадженням, порушеним Генпрокуратурою проти міського голови Львова Андрія Садового.

"Головний мінус справи в тому, що Львів залишається без технопарку. Свого часу Львівська міська рада в порушення земельного законодавства прийняла рішення про відчуження земельної ділянки, яка насправді їй не належала. Потім питання щодо землі з Рясне-Руською було вирішене, проте технопарку немає, хоча компанія, яка прийшла, не тільки заплатила гроші до міського бюджету, а була готова його створити. Адже в Чехії, Голландії, інших країнах, де працює ця компанія, вони є. Тому було б доцільно відновити цю роботу і сподіваюсь, що вона буде відновлена", - наголосив Ганущин.

На питання - як реагувала на порушення земельного законодавства обласна рада, він уточнив, що це були не землі облради, а Рясне-Руської сільської ради: "У них спочатку була жорстка реакція, а 1,5 року тому сільрада проголосувала, що частина цих земель входить до складу міської ради. Тобто між собою Львів і Рясне-Руська це питання узгодили".

Як зазначив Ганущин, зараз він хотів би дочекатися, у чому буде суть офіційної позиції у цьому кримінальному провадженні. Для нього у цій справі є і позитив, і негатив. Негатив в тому, що на той момент справа робилася без відома Рясне-Руської сільради. А позитив, що партнером міськради була серйозна компанія з серйозним капіталом. І дуже шкода, що навіть після узгодження усіх питань щодо земельної ділянки, Львів залишається без технопарку.

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Як повідомляв Укрінформ, Спеціальна антикорупційна прокуратура оголосила підозру Андрію Садовому у зловживанні владою. У 2015 році ЛМР продала землі на межі Львова та села Рясне-Руська нідерландській компанії CTP під будівництво індустріального парку. Однак справа із мертвої точки не зрушила. Причиною стало кримінальне провадження, порушене Генпрокуратурою проти Садового, якого звинуватили у суттєвому заниженні ціни на ділянку, за яку на той час виручили 54 мільйони гривень. Нещодавно Андрію Садовому оголосили підозру із заставою в 50 мільйонів гривень.