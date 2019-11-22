Садовий з адвокатами готується до суду, який може відбутися наступного тижня

Міський голова Львова Андрій Садовий разом з адвокатами готується до суду, який, імовірно, відбудеться наступного тижня.

Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

“Будемо відстоювати гідність міста Львова і свою особисту гідність”, - сказав міський голова.

Коментуючи висунуті проти нього обвинувачення, Садовий зазначив, що йому соромно перед компанією-інвестором, яка сплатила 52 млн грн у 2015 році за ділянку, де планувала побудувати індустріальний парк.

“Я хочу попросити пробачення у інвестора — компанії CTP. Це компанія номер один у Центральній і Східній Європі. Вони на сьогодні мають 97 збудованих індустріальних парків у різних країнах. У 2015 році на відкритому конкурсі здобули право почати розбудовувати індустріальний парк у околиці Львова, і таку можливість ми їм надали. Вони сплатили у бюджет міста більше 52 мільйонів гривень. Але у 2016 році почалися проблеми: прокуратура, різні наїзди, - і це вже триває більше трьох років”, - сказав Садовий.

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За його словами, за цим проєктом на околиці Львова було заплановано створити три тисячі робочих місць, від податків бюджетів різних рівнів місто отримувало би понад 147 млн на рік. "Тому шкода, що цей проєкт не реалізований”, - резюмував Садовий.

Садовий також заявив, що не має 50 мільйонів гривень на заставу.

“Стосовно застави, то мені навіть важко уявити (де її взяти — ред.), бо у мене немає таких фінансів. Я є публічна особа, є моя декларація і там написано, що у мене є. Що вони мали на меті, озвучуючи таку цифру, я не знаю”, - заявив Садовий.

Як повідомлялося, САП вручила Садовому підозру у зловживанні владою. Справа стосується виділення у 2015 році землі для будівництва індустріального парку в Рясному Львівської області.

У коментарі Укрінформу прессекретар САП Ольга Постолюк сказала, що прокурори клопотатимуть у суді про запобіжний захід для міського голови Львова у вигляді застави в розмірі 50 млн грн.