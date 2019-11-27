В Ужгороді сьогодні розпочне свою роботу Почесне консульство Латвії

В Ужгороді 27 листопада відбудеться урочисте відкриття Почесного консульства Латвійської республіки в Закарпатті.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив Почесний консул Латвійської республіки в Ужгороді Юрій Ігнатко.

“У середу, 27 листопада, в Ужгороді, відбудеться відкриття Почесного консульства Латвійської республіки в Закарпатті за участю Надзвичайного та поважного посла Латвії в Україні Юріса Пойканса,” - повідомив Ігнатко.

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З його слів, відкриття консульства в Ужгороді — це ще одне підтвердження дружніх стосунків України з Латвійською республікою.

"Основна функція консульства — це підтримка громадян Латвії (на Закарпатті проживає 143 латвійця), також туристів. З іншого боку, це також підтримка Закарпаття як регіону в культурній та сфері спорту, розширення економічних зв'язків, бізнес-інтересів між країнами," - сказав Почесний консул Ігнатко.

Також він повідомив про те, що за підтримки консульства навесні 2020 року в Ужгороді проведуть латвійські дні. Приурочать цю подію до цвітіння сакур.

Почесне консульство Латвії розміститься в Ужгороді на Православній набережній, 7, неподалік Генерального консульства Угорщини.