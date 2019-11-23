На Львівщині зіткнулася фура та легковики, є загибла

На Львівщині у Стрийському районі сталась масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої одна особа загинула і семеро отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Львівській області.

"Дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 листопада, близько 2.45, на автодорозі Київ – Чоп між селами Любинці та Гірне у Стрийському районі. Як попередньо встановили поліцейські, водій автопоїзда Renault, 49-річний іноземець, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з двома автомобілями Renault Trafic, одним з яких керував 48-річний житель Закарпаття, іншим – 45-річний мешканець міста Рівне", - зазначено у повідомленні.

Від отриманих травм на місці події померла 46-річна жителька Рівного, пасажирка одного з мікроавтобусів. Водій цього ж транспортного засобу та ще шестеро пасажирів, серед яких троє неповнолітніх віком 15-17 років, із тілесними ушкодженнями були доставлені у лікарню. Усі вони – мешканці міста Рівне та Рівненської області.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

Водія автопоїзда поліцейські затримали в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

Встановлюються обставини автопригоди.