У ДТП під Вінницею загинула одна людина, ще троє постраждали

Біля Вінниці унаслідок зіткнення легкових автомобілів загинула одна людина, ще троє постраждали.

Про це повідомляє у суботу відділ комунікації поліції Вінницької області.

"15 листопада у Вінницькому районі зіткнулись автомобілі Volkswagen Caddi та Mercedes-Benz. У результаті аварії загинула 33-річна пасажирка однієї з іномарок. Ще троє людей, серед яких неповнолітня дитина, госпіталізовані до лікарні. За фактом автопригоди поліцією відкрито кримінальне провадження. Аварія сталась близько 17.50 години неподалік села Щітки", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, попередньо встановлено, що водій автомобіля Mercedes-Benz, не впорався з керуванням та зіткнувся з іномаркою Volkswagen Caddi.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали водій та 51-річна пасажирка легковика Volkswagen Caddi. Серед потерпілих також неповнолітня дитина віком 4 роки. Постраждалі доставлені до міської лікарні. 33-річна пасажирка іномарки Volkswagen Caddi загинула на місці пригоди", - додали у поліції.

37-річний власник автомобіля Mercedes-Benz затриманий в процесуальному порядку в ізоляторі тимчасового тримання та перевіряється на причетність до вчинення автопригоди.

Автомобілі поміщені на арештмайданчик. Обставини автопригоди з’ясовує слідство.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.

Фото: vn.npu.gov.ua