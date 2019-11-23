Стрілянина на кордоні: серед порушників спіймали відомого контрабандиста

Серед поранених прикордонниками на Буковині трьох порушників був відомий місцевий організатор контрабанди.

Про це під час свого перебування у Чернівецькій області розповів голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо людей, які звернулися за медичною допомогою у зв'язку із отриманням вогнепальних поранень. Один із них точно уже фіксувався на незаконному переміщенні сигарет з Молдови до України. Ця особа є загальновідомим у даній місцевості організатором незаконного переміщення товарів з республіки Молдова до України. Всі це знають, всі органи місцевого самоврядування, влада, місцеві мешканці. Це ні для кого не новина", - каже Дейнеко.

Також він повідомив, що інший поранений раніше служив прикордонником. Але був звільнений за хабар.

"Зараз ми перевіряємо усі обліки, по всіх наявних базах даних, по всім правоохоронним органам, чи притягувались ці особи раніше до відповідальності. Знаєте, це як гра. Злочинці намагаються перемістити контрабанду, ми намагаємося їх наздогнати і припинити. Але коли один одного намагаються вбити - це вже не гра. Це вже виходить за рамки просто нормальних взаємовідносин", - додав керівник прикордонного відомства.

Як повідомляв Укрінформ, пізно увечері 21 листопада у Чернівецькій області під час спроби прикордонників затримати контрабандистів сигарет з Молдови до України порушники направили свій автомобіль в бік прикордонників. Ті, у свою чергу, застосували зброю, внаслідок чого троє контрабандистів дістали вогнепальні поранення. У ДПСУ зазначили, що прикордонники застосували зброю відповідно до законодавства, адже попереджувальні постріли також не зупинили порушників.

Для з’ясування всіх обставин цієї події на ділянку Чернівецького прикордонного загону поїхав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.