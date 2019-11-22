СБУ затримала іноземця, який намагався вивезти двигун для бронетанкової техніки

Контррозвідники Служби безпеки України блокували протиправну діяльність громадянина однієї з країн ЄС, який намагався незаконно перемістити через державний кордон до Європи товари військового призначення для бронетанкової техніки.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“У пункті пропуску “Шегині” Львівської митниці оперативники СБ України виявили в автомобілі під керуванням іноземця дизельний двигун, який використовується для комплектування бойових бронемашин. Орієнтовна вартість обладнання, що вивозилось з приховуванням від митного контролю та без відповідних дозвільних документів, становить майже 400 тисяч гривень”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення іноземцем злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю), ч. 3 і 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо здійснення затриманому повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи, зокрема для встановлення причетності до оборудки громадян України.

Фото: www.ssu.gov.ua