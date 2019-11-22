На Буковині прикордонники зі стріляниною затримали контрабандистів, є поранені

У Чернівецькій області під час спроби прикордонників затримати контрабандистів сигарет порушники направили свій автомобіль в бік прикордонників.

Ті, у свою чергу, обстріляли авто, внаслідок чого троє контрабандистів дістали вогнепальні поранення.

Про це повідомляє 22 листопада пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Чергова спроба порушників уникнути відповідальності, навіть наражаючи життя прикордонників на небезпеку, відбулася вчора, 21 листопада, в Чернівецькій області. Близько 23-ї години поблизу н.п. Гвіздівці, що в Сокирянському районі, прикордонний наряд виявив факт незаконного переміщення групою осіб тютюнових виробів через державний кордон з Молдови в Україну та завантаження їх в транспортні засоби іноземної реєстрації. Порушники, помітивши прикордонників та зрозумівши, що їхні наміри викрито, вдалися до втечі на автівках. Під час спроби затримання втікачі проігнорували законні вимоги наряду зупинитися та спрямували один транспортний засіб на прикордонників, чим створили явну загрозу їхньому життю та здоров’ю", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у ДПСУ, діючи відповідно до законодавства, охоронці кордону застосували зброю, адже попереджувальні постріли також не зупинили порушників. У подальшому транспортний засіб прослідував у напрямку населеного пункту Гвіздівці.

"Про дану ситуацію прикордонники негайно поінформували представників правоохоронних органів Чернівецької області та прикордонної поліції Республіки Молдова. Крім того, до Національної поліції у Чернівецькій області направлено повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими статтями 342, 345 Кримінального кодексу України, та до ГУ ДФС у Чернівецькій області за ст. 204 Кримінального кодексу України", - заявили в ДПСУ.

Там також повідомили, що невдовзі від чергового підрозділу поліції було отримано інформацію, що в центральну районну лікарню звернулися три цивільні особи з вогнепальними пораненнями.

Для з’ясування всіх обставин цієї події на ділянку Чернівецького прикордонного загону вибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Наразі у взаємодії з іншими правоохоронними органами встановлюються особи всіх правопорушників та проводиться подальша перевірка, додали у ДПСУ.