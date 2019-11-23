У Львові літак МАУ викотився за межі злітної смуги

У Міжнародному аеропорту "Львів" через складні погодні умови під час розвороту в торці смуги за межі злітно-посадкової смуги (ЗПС) викотився літак, який прямував у Київ.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці аеропорту у Facebook.

"Сьогодні близько 7.00 у зв’язку зі складними погодними умовами (переохолоджений дощ) під час розвороту в торці смуги за межі ЗПС викотився літак авіакомпанії МАУ, який прямував на виконання рейсу у Київ (рейс PS034). Пасажири і багаж евакуйовано, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Як додали у МАУ, на борту літака було 157 пасажирів, ніхто не постраждав.

Пасажири були оперативно відправлені до терміналу, де їм надали харчування та запропонували альтернативні варіанти вильоту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники авіакомпанії надають допомогу пасажирам в безкоштовному переоформленні квитків на інші найближчі дати та рейси або повне повернення коштів за квитки за місцем їх придбання.

Трансферним пасажирам запропонують переоформлення квитків на найближчу дату, а також трансфер, розміщення в готелі та харчування, уточнюється у повідомленні.

"В даний момент виконання рейсу заплановано на 17-00 за місцевим часом. У разі змін всі пасажири будуть проінформовані", - зазначили у МАУ.