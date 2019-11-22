У Краматорську на Донеччині біля пам’ятника жертвам голодоморів відбувся мітинг-реквієм.

Про це 22 листопада повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Сьогодні у Краматорську біля пам’ятника жертвам голодоморів відбувся мітинг-реквієм... Люди зібралися, щоб у скорботі схилити низько голови на згадку про українців, яких змусили болісно вмирати від голоду, не жаліючи нікого — ані дітей, ані літніх людей. Пам’ять – як данина жертвам Голодомору», - йдеться у повідомленні.

У Краматорську вшанували пам’ять жертв Голодомору / Фото: dn.gov.ua

Зазначено, що в мітингу взяла участь директор департаменту інформаційної та внутрішньої політики Наталія Чукова, заступник міського голови Краматорська Юрій Люлька, представники операції Об’єднаних сил та Краматорського прикордонного загону ДПСУ.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять мешканців сотень українських сіл і хуторів, що зникли з лиця землі, після однієї з найстрашніших сторінок в історії українського народу, та поклали квіти до пам’ятного знаку про всіх жертв тих страшних часів.