У Краматорську вшанували пам’ять жертв Голодомору

У Краматорську вшанували пам’ять жертв Голодомору

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Укрінформ
У Краматорську на Донеччині біля пам’ятника жертвам голодоморів відбувся мітинг-реквієм.

Про це 22 листопада повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Сьогодні у Краматорську біля пам’ятника жертвам голодоморів відбувся мітинг-реквієм... Люди зібралися, щоб у скорботі схилити низько голови на згадку про українців, яких змусили болісно вмирати від голоду, не жаліючи нікого — ані дітей, ані літніх людей. Пам’ять – як данина жертвам Голодомору», - йдеться у повідомленні.

У Краматорську вшанували пам’ять жертв Голодомору / Фото: dn.gov.ua

Зазначено, що в мітингу взяла участь директор департаменту інформаційної та внутрішньої політики Наталія Чукова, заступник міського голови Краматорська Юрій Люлька, представники операції Об’єднаних сил та Краматорського прикордонного загону ДПСУ.

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Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять мешканців сотень українських сіл і хуторів, що зникли з лиця землі, після однієї з найстрашніших сторінок в історії українського народу, та поклали квіти до пам’ятного знаку про всіх жертв тих страшних часів.

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