Чотири вінницьких ОТГ співпрацюватимуть з громадами Черкащини
Про це повідомляє Вінницький Центр розвитку місцевого самоврядування.
«Підписано Меморандум про співпрацю між громадами Вінниччини та Черкащини: Брацлавська ОТГ буде співпрацювати з м. Умань та с. Ладижинка Черкаської області, м. Гнівань - з м.Умань. За територіальним принципом співробітництво буде розвиватись між Паланською ОТГ Черкащини та Краснопільською ОТГ Вінниччини, Паланською ОТГ та Соболівською ОТГ Теплицького району Вінниччини, а також між Христинівською ОТГ та Краснопільською ОТГ, що мають спільні межі», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підписання меморандумів про міжмуніципальне співробітництво відбулося 21-22 листопада у ході зустрічі представників ОТГ Вінницької та Черкаської областей, яка пройшла за підтримки Програми « U-LEAD з Європою».
Вінницька область є лідером з кількості зареєстрованих угод про міжмуніципальне співробітництво між об’єднаними громадами. Станом на п’ятницю їх налічується 95.
Фото: lgdc.org.ua