Чотири вінницьких ОТГ співпрацюватимуть з громадами Черкащини

Чотири вінницьких ОТГ підписали меморандуми про міжмуніципальне співробітництво з об’єднаними громадами Черкащини.

Про це повідомляє Вінницький Центр розвитку місцевого самоврядування.

«Підписано Меморандум про співпрацю між громадами Вінниччини та Черкащини: Брацлавська ОТГ буде співпрацювати з м. Умань та с. Ладижинка Черкаської області, м. Гнівань - з м.Умань. За територіальним принципом співробітництво буде розвиватись між Паланською ОТГ Черкащини та Краснопільською ОТГ Вінниччини, Паланською ОТГ та Соболівською ОТГ Теплицького району Вінниччини, а також між Христинівською ОТГ та Краснопільською ОТГ, що мають спільні межі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підписання меморандумів про міжмуніципальне співробітництво відбулося 21-22 листопада у ході зустрічі представників ОТГ Вінницької та Черкаської областей, яка пройшла за підтримки Програми « U-LEAD з Європою».

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Вінницька область є лідером з кількості зареєстрованих угод про міжмуніципальне співробітництво між об’єднаними громадами. Станом на п’ятницю їх налічується 95.

Фото: lgdc.org.ua