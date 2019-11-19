Тлумацька ОТГ підписала інвестугоду на будівництво 12 вітряків
Про це повідомив голова Тлумацької ОТГ Роман Круховський.
«Під час візиту до Німеччини, окрім ознайомлення з компанією FEFA та діяльністю у сфері вітрової енергетики даної компанії, після тривалих переговорів підписано договір містобудівної діяльності, яким передбачено будівництво 12-ти вітряків у селі Прибилів Тлумацької ОТГ», - повідомив Круховський.
Відповідно до інвестиційного проєкту, вітрові установки матимуть потужність 5600 кВт і висоту 166 м. Оператор вітрових установок зареєструється у Тлумацькій ОТГ і сплачуватиме податки до місцевого бюджету.
Круховський закликав громаду всебічно сприяти реалізації цього інвестиційного проєкту.
Тлумацька ОТГ працює з 2017 року і об’єднала місто Тлумач з селами Бортники, Братишів, Загір'я, Вікняни, Гринівці, Колінці, Королівка, Надорожна, Остриня, Прибилів, Пужники, Тарасівка.
Нині на Прикарпатті працює 30 ОТГ.
Фото: facebook/Роман Круховський