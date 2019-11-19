Тлумацька ОТГ підписала інвестугоду на будівництво 12 вітряків

В Івано-Франківській області на території Тлумацької ОТГ, у селі Прибилів, громада збудує 12 вітряків для розвитку вітрової енергетики, партнерами проєкту виступить німецька компанія FEFA.

Про це повідомив голова Тлумацької ОТГ Роман Круховський.

«Під час візиту до Німеччини, окрім ознайомлення з компанією FEFA та діяльністю у сфері вітрової енергетики даної компанії, після тривалих переговорів підписано договір містобудівної діяльності, яким передбачено будівництво 12-ти вітряків у селі Прибилів Тлумацької ОТГ», - повідомив Круховський.

Відповідно до інвестиційного проєкту, вітрові установки матимуть потужність 5600 кВт і висоту 166 м. Оператор вітрових установок зареєструється у Тлумацькій ОТГ і сплачуватиме податки до місцевого бюджету.

Круховський закликав громаду всебічно сприяти реалізації цього інвестиційного проєкту.

Тлумацька ОТГ працює з 2017 року і об’єднала місто Тлумач з селами Бортники, Братишів, Загір'я, Вікняни, Гринівці, Колінці, Королівка, Надорожна, Остриня, Прибилів, Пужники, Тарасівка.

Нині на Прикарпатті працює 30 ОТГ.

Фото: facebook/Роман Круховський