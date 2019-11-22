Укрзалізниця відкрила зал очікування для військових у Миколаєві

Зал очікування для військовослужбовців відкрився на залізничному вокзалі Миколаєва. Це вже шостий такий зал в Україні.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“У листопаді відкрито ще один зал очікування для військовослужбовців - цього разу на залізничному вокзалі Миколаєва. Загалом такі приміщення вже працюють на 6 вокзалах України. Усі вони переобладнані з колишніх депутатських залів”, - ідеться у повідомленні.

Зал працює цілодобово, вхід до нього - з боку першої пасажирської платформи.

Для комфорту відвідувачів тут є кімната для прийому їжі, санвузли, душ, телевізори, холодильники, розетки для зарядки мобільних пристроїв, доступ до інтернету. Крім того, військові можуть скористатися пральною машиною, прасувальною дошкою з праскою, сушаркою для білизни, кавоваркою та чайником.

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Усі зали переобладнані за кошти Укрзалізниці. Вони призначені для короткочасного перебування військовослужбовців (учасників ООС) за наявності посвідчення, що засвідчує особу, та проїзного документа на поїзд (крім приміського сполучення).

Як повідомляв Укрінформ, перший зал очікування для військовослужбовців відкрився 1 жовтня 2019 року на Центральному залізничному вокзалі в Києві.

Фото з відкритих джерел