Зали очікування для військових відкрили на вокзалах Вінниці та Маріуполя

Зали очікування для військових відкрили на вокзалах Вінниці та Маріуполя

Фото
Укрінформ
"Укрзалізниця" відкрила ще два зали очікування для військовослужбовців - тепер на залізничних вокзалах Вінниці і Маріуполя.

Про це повідомив у Facebook голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"+ ще 2 зали очікування відкрили для військовослужбовців. Тепер на вокзалах Вінниці і Маріуполя", - написав Кравцов.

Фото: Євген Кравцов, Фейсбук
Фото: Євген Кравцов, Фейсбук
Читайте також: Буфет, душ, бібліотека: на вокзалі в Києві відкрили залу очікування для військових

Він нагадав, що зали очікування для військовослужбовців замість колишніх так званих депутатських кімнат уже працюють цілодобово на залізничних вокзалах у Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі.

Головне фото: залізничний вокзал у Вінниці. Фото: vokzal.org.ua

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-