Зали очікування для військових відкрили на вокзалах Вінниці та Маріуполя

"Укрзалізниця" відкрила ще два зали очікування для військовослужбовців - тепер на залізничних вокзалах Вінниці і Маріуполя.

Про це повідомив у Facebook голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"+ ще 2 зали очікування відкрили для військовослужбовців. Тепер на вокзалах Вінниці і Маріуполя", - написав Кравцов.

Фото: Євген Кравцов, Фейсбук

Він нагадав, що зали очікування для військовослужбовців замість колишніх так званих депутатських кімнат уже працюють цілодобово на залізничних вокзалах у Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі.

Головне фото: залізничний вокзал у Вінниці. Фото: vokzal.org.ua