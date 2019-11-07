Зали очікування для військових відкрили на вокзалах Вінниці та Маріуполя
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Укрінформ
"Укрзалізниця" відкрила ще два зали очікування для військовослужбовців - тепер на залізничних вокзалах Вінниці і Маріуполя.
Про це повідомив у Facebook голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.
"+ ще 2 зали очікування відкрили для військовослужбовців. Тепер на вокзалах Вінниці і Маріуполя", - написав Кравцов.
Він нагадав, що зали очікування для військовослужбовців замість колишніх так званих депутатських кімнат уже працюють цілодобово на залізничних вокзалах у Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі.
Головне фото: залізничний вокзал у Вінниці. Фото: vokzal.org.ua