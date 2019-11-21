У Запоріжжі - Хода гідності та свободи

Близько трьох сотень запоріжців взяли участь у Ході гідності та свободи.

Люди з державними прапорами пройшли від площі Маяковського до Майдану Героїв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поки більше авансом нам надано право відчувати себе гідними і вільними. За це віддало багато людей своє життя. Шостий рік вже йде війна. Справжня війна, але події на Майдані не розслідувані. Я впевнений, що треба ходити на такі заходи. Ми не самі, нічого не скінчилось, все тільки починається", - сказав ветеран АТО Михайло Пиріг.

Урочистості до Дня Гідності та Свободи у Запоріжжі. Фото: Дмитро Смольєнко/Укрінформ

На Майдані героїв учасники ходи заспівали гімн України, вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Захід проходив під наглядом кількох десятків правоохоронців.