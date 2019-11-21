У Запоріжжі - Хода гідності та свободи

У Запоріжжі - Хода гідності та свободи

Фото
Укрінформ
Близько трьох сотень запоріжців взяли участь у Ході гідності та свободи.

Люди з державними прапорами пройшли від площі Маяковського до Майдану Героїв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поки більше авансом нам надано право відчувати себе гідними і вільними. За це віддало багато людей своє життя. Шостий рік вже йде війна. Справжня війна, але події на Майдані не розслідувані. Я впевнений, що треба ходити на такі заходи. Ми не самі, нічого не скінчилось, все тільки починається", - сказав ветеран АТО Михайло Пиріг.

Урочистості до Дня Гідності та Свободи у Запоріжжі. Фото: Дмитро Смольєнко/Укрінформ

Читайте також: Майдан. Меморіал. Музей: на Алеї Небесної Сотні відкрили виставку

На Майдані героїв учасники ходи заспівали гімн України, вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Захід проходив під наглядом кількох десятків правоохоронців.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-