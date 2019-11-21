Майдан. Меморіал. Музей: на Алеї Небесної Сотні відкрили виставку

На Алеї Небесної Сотні в центрі Києва увечері 21 листопада відкрили виставковий просторі "М³: Майдан. Меморіал. Музей" із масштабною експозицією, присвяченою подіям Революції Гідності.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, ця тимчасова конструкція розміщена просто неба на ділянці, відведеній під майбутній Музей Революції Гідності.

Відкриття нового виставкового простору "М³: Майдан. Меморіал. Музей". Фото: Павло Багмут/Укрінформ

“Наш музей організував відкриття цього простору до Дня гідності та свободи. Виставка в ньому розповідає про Майдан і Революцію Гідності. Ця просторова споруда є своєрідним маркером майбутнього музею, який тут має постати”, - сказав на відкритті директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності Ігор Пошивайло.

За його словами, простір працюватиме з 9:00 до 19:00. Сама ж конструкція стоятиме тут близько року - допоки не розпочнеться будівництво музею.

“І тому ця конструкція, з одного боку, нагадує “Йолку” - бо це каркас, з іншого боку, будівництво. Тому вона і має такий вигляд - простий відкритий простір, але з певним змістом. Він створює атмосферу і розповідає про Майдан, про Героїв Небесної Сотні, його основних учасників, про події. Тут є топографія Майдану, контекстуальна інформація”, - зазначив Пошивайло.

У цій конструкції - чотири яруси, фотографії на трьох, за хронологією, відображають події на Майдані, світовий контекст, інтерактивний елемент з пов’язуванням стрічок, на горішньому ярусі буде показано, як виглядатиме Музей Революції Гідності.

“Внизу карта - топографія Майдану, яку створив під час подій на Майдані професійний картограф Дмитро Вортман. Це близько 50-ти карт. Він відслідковував розташування сил протистояння ледь не кожен день і фіксував важливі події від першого дня Євромайдану і до завершення Революції Гідності. Ці карти є дуже важливим документальним відображенням динаміки протестного руху. Ми плануємо наступного року видати Атлас Революції Гідності, і ці карти будуть в його основі”, - сказав директор.

Пошивайло також додав, що виставковий простір буде відкритий і для інших проєктах - освітніх, мистецьких, культурних. У теплу пору року тут відбуватимуться презентації, зустрічі, дискусії, обговорення.

“Бо Інформаційно-виставковий центр Музею Майдану в Будинку профспілок вміщує обмежену кількість людей, близько 80-ти. Майже щодня у нас відбуваються заходи. Ми бачимо, що цієї невеликої площі нам не вистачає і є попит на інформацію про Майдан, його наслідки, соціальний досвід, який здобули українці”, - підкреслив він.

Як розповіла куратор виставкового простору Ольга Сало, в експозиції близько 200 світлин, які фотографи передавали до архіву музею, а також світлини з проєкту “Human Factor”, який зробила когорта фотомитців ще під час Майдану.

“Це, напевне, одні з найкращих світлин Революції Гідності. А блоки фотографій доповнені текстами українською та англійською мовами. З них можна дізнатися про Революцію гідності, про Євромайдан. На нашу думку, це і популяризація теми Майдану, і необхідності появи Меморіалу Небесної Сотні і Музею Революції Гідності”, - сказала вона.

Присутні на відкритті також переглянули відео про Музей Революції Гідності - 10-хвилинний фільм, що розповідає про передумови виникнення та історію музею, про завдання, які він ставить перед собою, і здобутки музею.