Рябошапка заявляє, що не зупиняв обшуки у мерії Дніпра під час візиту місії МВФ

Генпрокурор Руслан Рябошапка заперечив, що давав вказівки на період візиту місії Міжнародного валютного фонду в Україну зупиняти обшуки в Дніпровській міськраді.

Про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи давав він вказівки зупинити обшуки у Дніпровській міськраді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я точно не давав вказівок зупиняти обшуки у Дніпровській міській Раді, і Роман Михайлович (Труба - ред.) може це підтвердити", - сказав Рябошка.

Напередодні у Telegram з'явився канал під назвою "Трубу прорвало", де було опубліковано записи нібито прослуховування директора ДБР Романа Труби.

Як повідомляли ЗМІ, на одному із аудіозаписів, опублікованих у цьому Telegram-каналі, чути, як людина з голосом, схожим на голос Труби, отримує вказівки від нібито генпрокурора Руслана Рябошапки та керівника Офісу Президента Андрія Богдана зупинити обшуки в Дніпровській міській раді, ПриватБанку та Нацбанку на термін перебування в Україні місії МВФ.

Місія МВФ під керівництвом Рона ван Родена перебувала у Києві 12-26 вересня 2019 року для обговорення нової трирічної програми підтримки України в рамках механізму розширеного фінансування.

Водночас 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці проводили слідчі дії, пов’язані з кримінальним провадженням, відкритим через порушення під час капітального ремонту Центрального мосту.