Туман завадив літаку з Києва сісти у Чернівцях
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в диспетчерській місцевого аеропорту.
"Увечері 19 листопада рейсовий літак, який вилетів з Борисполя, не зміг приземлитися в міжнародному аеропорту "Чернівці". Повітряне судно не змогло сісти через густий туман, тож пілоти змушені бути повернути літак назад до Борисполя. Літак у Чернівці так і не повертався, тож сьогодні вильоту на Київ з Чернівців не було", - повідомили у диспетчерській.
Чи прилетить літак з Києва сьогодні ввечері, залежатиме від погоди.
У Чернівецькому гідрометцентрі попереджали про густий туман вночі та вранці 20 листопада. "Увечері 20.11.19 р. та протягом доби 21.11.19 р. по Чернівецькій області та місту очікується посилення південно-східного вітру, 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий)", - додали синоптики.