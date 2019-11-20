Туман завадив літаку з Києва сісти у Чернівцях

У Чернівецькому аеропорту вчора увечері не зміг приземлитися рейсовий літак з Києва. Тому, відповідно, скасували ранковий рейс з Чернівців до Києва.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в диспетчерській місцевого аеропорту.

"Увечері 19 листопада рейсовий літак, який вилетів з Борисполя, не зміг приземлитися в міжнародному аеропорту "Чернівці". Повітряне судно не змогло сісти через густий туман, тож пілоти змушені бути повернути літак назад до Борисполя. Літак у Чернівці так і не повертався, тож сьогодні вильоту на Київ з Чернівців не було", - повідомили у диспетчерській.

Чи прилетить літак з Києва сьогодні ввечері, залежатиме від погоди.

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У Чернівецькому гідрометцентрі попереджали про густий туман вночі та вранці 20 листопада. "Увечері 20.11.19 р. та протягом доби 21.11.19 р. по Чернівецькій області та місту очікується посилення південно-східного вітру, 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий)", - додали синоптики.