Співучасник кілера після стрілянини біля супермаркету Харкова пішки потрапив до РФ

Імовірний напарник кілера, який після стрілянини біля супермаркету в Харкові 25 жовтня підірвав себе гранатою, через 2 дні після гучної події перетнув кордон із Росією.

Про це йдеться в матеріалах судової ухвали, опублікованої в Єдиному реєстрі судових рішень.

"Під час перевірки на причетність до вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_4 встановлено, що він разом з ОСОБА_3 мешкали неподалік один від одного у м. Горлівка, є однолітками та за наявними оперативними даними були знайомими з дитинства. Також, у ході досудового розслідування встановлено, що 27.10.2019 ОСОБА_4 пішки перетнув державний кордон України до Російської Федерації та до теперішнього часу на територію України не повертався", - йдеться в тексті документа.

За даними слідства, імовірний співучасник часто перебував поблизу дачі загиблого, де згодом правоохоронці виявили значний арсенал. Про це свідчать дані, отримані від телефонних операторів.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня опівдні на вулиці Клочковській у Харкові сталася стрілянина між групою чоловіків.

Два харків'янина вийшли з супермаркету і попрямували до свого автомобіля. Там на них чекав зловмисник, який відкрив вогонь. Чоловіки теж були озброєні, тому зав'язалася стрілянина. В результаті події один з постраждалих помер у кареті швидкої, іншого доставили до Інституту невідкладної хірургії. Зараз його життя поза загрозою.

Після скоєння злочину нападник кинув зброю на місці події і зник на автомобілі Toyota. Через кілька кварталів він зупинився і підпалив іномарку.

Згодом патрульні виявили в районі Південного залізничного вокзалу людину, за прикметами схожу на зловмисника. Його штани були в крові. Патрульні поліціянти дістали зброю, втікач відвернувся і підірвав себе гранатою.

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За словами начальника ГУНП у Харківській області Сокуренка, слідство розглядає версію, що зловмисник навмисно покінчив життя самогубством, оскільки більше боявся замовників злочину, а не поліцію.

Поліція встановила особу кілера. Ним виявився житель міста Горлівка Донецької області Олексій Тітов, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Слідство по вказаним подіям ведеться за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.15 ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.