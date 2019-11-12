У Харкові поліцейський влаштував стрілянину у метро

На станції метро "Наукова" у Харкові вночі поліцейський відкрив вогонь, на щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"Інформація про надзвичайну подію надійшла до чергової частини ГУНП в Харківської області близько 3:50", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті події ніхто не постраждав. На момент інциденту станція метро «Наукова» не працювала та була порожньою.

На місце терміново прибули керівництво обласного главку поліції, відділу поліції в метрополітені, інспекція з особового складу, Управління внутрішньої безпеки, слідчо-оперативна група та психологи.

Спецпідрозділ патрульної поліції «ТОР» роззброїв 22-річного капрала поліції та затримав його.

Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.

За вказаним фактом призначено службове розслідування для притягнення винних осіб до відповідальності. Про подію поінформовано територіальне управління ДБР у м. Полтаві.