У Харкові поліцейський влаштував стрілянину у метро
Про це повідомляє поліція Харківської області.
"Інформація про надзвичайну подію надійшла до чергової частини ГУНП в Харківської області близько 3:50", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у результаті події ніхто не постраждав. На момент інциденту станція метро «Наукова» не працювала та була порожньою.
На місце терміново прибули керівництво обласного главку поліції, відділу поліції в метрополітені, інспекція з особового складу, Управління внутрішньої безпеки, слідчо-оперативна група та психологи.
Спецпідрозділ патрульної поліції «ТОР» роззброїв 22-річного капрала поліції та затримав його.
Зараз правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту.
За вказаним фактом призначено службове розслідування для притягнення винних осіб до відповідальності. Про подію поінформовано територіальне управління ДБР у м. Полтаві.