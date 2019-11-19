У Львові археологи шукають могили польських військових

Українські археологи спільно зі спеціалістами Бюро пошуку та ідентифікації Інституту національної пам’яті Польщі розпочали у львівському районі Збоїща пошуки поховань польських військовослужбовців, які загинули у вересні 1939 року під час захисту міста від гітлерівців.

Про це повідомив представник ІНП Польщі Томаш Тшаска, інформує Dzieje.pl.

“Як завжди, перший день є днем вивчення, під час якого ми визначаємо, зокрема, розміри місця, які хочемо перевірити”,- повідомив Тшаска.

За його словами, наступним етапом робіт буде перевірка, чи на колишньому кладовищі у Збоїщах є братські могили солдатів з вересня 1939 року.

Як інформується, на даному етапі не планується проведення ексгумацій, а лише вивчення місцевості, що робиться на підставі попередніх досліджень та наявних архівних джерел. Потім, експерти хочуть визначити межі братської могили, де можуть бути поховані польські солдати.

Як відомо, у Збоїщах 16-17 вересня відбувалися бої з німцями солдат 10-ї бригади кавалерії генерала Станіслава Мачека.

Як інформувало агентство, на початку листопада ІНП Польщі отримав від Міністерства культури, молоді та спорту України дозвіл на здійснення пошуково-ексгумаційних робіт щодо виявлення останків польських солдатів, які в 1939 загинули у боях з гітлерівцями у районах Львова - Збоїща і Голоско.

В ІНП Польщі інформували, що в Голоско ще раніше польські спеціалісти виявили братську могилу, де поховані 120 польських солдатів. Польська сторона хоче їх ексгумувати, але з огляду на початок осінньо-зимового сезону в цьому році це вже запізно.

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На початку листопада під час зустрічі у Львові заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква в рамках засідання Консультаційного комітету Президентів України і Польщі передав згоду міністра культури, молоді та спорту України Володимира Бородянського на проведення цих пошуково-ексгумаційних робіт.

Ще раніше польських експертів було запрошено до участі й проведення пошуково-ексгумаційних робіт у Дрогобичі.